Αθλητικά

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κολύμπησε σε ξένο σκάφος μετά από κάλεσμα πιτσιρικάδων και τους ρώτησε «Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός;»

Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες των ελληνικών γηπέδων
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κολύμπησε σε ξένο σκάφος μετά από κάλεσμα πιτσιρικάδων και τους ρώτησε «Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός;»
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο, ωστόσο παραμένει στην Ελλάδα, κάνοντας τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Ο Ισπανός φόργουορντ, ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στα ελληνικά νησιά, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μοιράζει χαμόγελα στους Έλληνες φιλάθλους και στις διακοπές του.

Εκεί που κολυμπούσε χαλαρά, ο Ισπανός ψηλός δέχθηκε πρόσκληση από διπλανό σκάφος και χωρίς να το σκεφτεί, κολύμπησε μέχρι εκεί και επιβιβάστηκε για να γνωρίσει την παρέα.

Ρώτησε, μάλιστα, τα δύο πιτσιρίκια τι ομάδα είναι. “Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός ήταν η ερώτησή του, με τον Ισπανό με χιουμοριστική διάθεση να προσποιείται πως θα πετάξει στο νερό το παιδί που ήταν φίλαθλος των Πειραιωτών.

Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με όλους και έστειλε ακόμα ένα όμορφο μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι ένας από τους πιο αγαπητούς αθλητές στην Ελλάδα. Έχει μπει στην καρδιά των φίλων του Παναθηναϊκού, ενώ έχει κερδίσει τον σεβασμό των φίλων του Ολυμπιακού.

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