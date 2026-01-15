Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ηρωική νίκη για την Εθνική πόλο των ανδρών που φουλάρει για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Πραγματοποιώντας μία ψυχωμένη εμφάνιση, η Εθνική πόλο των ανδρών επικράτησε της Κροατίας με 11-0, κατέκτησε την κορυφή του ομίλου της και πλέον η πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος περνάει από τα χέρια της.

Η Εθνική πόλο έπαιξε τεράστιες άμυνες, άντεξε στα τελευταία τρία λεπτά, παίζοντας με παίκτη λιγότερο και έφτασε σε μία ηρωική νίκη κόντρα στην πανίσχυρη Κροατία, έχοντας για μεγάλους πρωταγωνιστές τον τρομερό Αργυρόπουλο, τον σκόρερ Γκιουβέτση και τον τερματοφύλακα Τζωρτζάτο, ο οποίος έκανε μυθικές επεμβάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H νίκη αυτή επιτρέπει στην Εθνική πόλο να ξεκινήσει τη δεύτερη φάση των ομίλων (ΣΤ΄ Όμιλος) χωρίς απώλειες βαθμών (σ.σ. μεταφέρονται τα αποτελέσματα), αποκτώντας ξεκάθαρο πλεονέκτημα στη μάχη για την τετράδα κόντρα σε Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία, οι οποίες θα είναι οι επόμενοι αντίπαλοί της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπαίνει στη Β’ Φάση με εννέα βαθμούς για να αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Τουρκία και τη Ρουμανία, με στόχο μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ΣΤ’ Ομίλου, που οδηγούν στη ζώνη των μεταλλίων.

Ιταλία και Ελλάδα έχουν το απόλυτο και είναι τα απόλυτα φαβορί για την τετράδα.

Η βαθμολογία στον ΣΤ’ Όμιλο

Ελλάδα 9 (+3)

Ιταλία 9 (+30)

Κροατία 6 (+26)

Ρομανία 6 (-5)

Τουρκία 3 (-11)

Γεωργία 3 (-14)

Παράλληλα, η νίκη της γαλανόλευκης είχε και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς αποτέλεσε την πρώτη επιτυχία της Ελλάδας απέναντι στην Κροατία σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο αγώνας

Οι πολύ δυνατές άμυνες ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο του ματς, με την εθνική να κλείνει εξαιρετικά στα 2μ. και να κάνει αρκετά κλεψίματα, ενώ οι Κροάτες επέλεξαν να παίξουν ασφυκτικό πρέσινγκ, με συνέπεια να χρεωθούν πολλές αποβολές. Δύο διαδοχικά γκολ του Γκιουβέτση κι ένα του Σκουμπάκη έδωσαν προβάδισμα 3-1 στην ελληνική ομάδα, όμως ο 40χρονος Βρλιτς μείωσε και οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έχασαν στη συνέχεια τέσσερις σερί επιθέσεις με παίκτη παραπάνω.

Τα “φτηνά” λάθη της Κροατίας εξισορρόπησαν την ελληνική “αφλογιστία” στη δεύτερη περίοδο και το τρίτο προσωπικό γκολ του Γκιουβέτση ανέβασε τη διαφορά ξανά στο +2 (4-2). Ο Χάρκοφ “απάντησε” με πέναλτι, αλλά ο Πούρος διαμόρφωσε σχεδόν στην εκπνοή του ημιχρόνου το 5-3.

Με πέναλτι που κέρδισε ο Κάκαρης, ο Παπαναστασίου ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στα τρία γκολ (6-3), στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, όμως δύο διαδοχικά τέρματα του Μπούτιτς άλλαξαν το μομέντουμ του αγώνα και ο Φάτοβιτς με εξάμετρο ισοφάρισε, ενώ ο Τζωρτζάτος χρειάστηκε τη βοήθεια του δοκαριού για να αποτρέψει τον Χάρκοφ να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Αργυρόπουλος, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε εγκλωβιστεί από την ασφυκτική κροατική άμυνα επάνω του, βρήκε επιτέλους χώρο και με δύο γκολ έδωσε ξανά προβάδισμα 8-7 στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η εθνική με νέο γκολ του Αργυρόπουλου κι άλλο ένα του Γενηδουνιά προηγήθηκε 10-8, αλλά στα 3΄13΄΄ πριν τη λήξη οι διαιτητές χρέωσαν αποβολή χωρίς αντικατάσταση σε βάρος του Ντίνου Γενηδουνιά, ο οποίος καθώς κολυμπούσε για να επιστρέψει στην άμυνα χτύπησε με το πόδι αντίπαλό του στο κεφάλι.

Η παράβαση ήταν εμφανής, αν και είναι αμφίβολο αν ο αρχηγός της “γαλανόλευκης’ είχε πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Σε κάθε περίπτωση, ο έμπειρος περιφερειακός θα χάσει τουλάχιστον το εναρκτήριο ματς της Β΄ φάσης με την Τουρκία, ενώ κινδυνεύει να απουσιάσει και από το ντέρμπι με την Ιταλία, αν τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές.

Παίζοντας στο υπόλοιπο του αγώνα με παίκτη παραπάνω, η Κροατία έψαξε την ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφερε. Συνέβαλε τα μέγιστα το εκπληκτικό γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου με “ελικοπτεράκι” (γυριστό σουτ από τα 6μ., με τη μπάλα να εκτοξεύεται με τρομερή δύναμη στη γωνία της αντίπαλης εστίας), καθώς και δύο καθοριστικές αποκρούσεις του Τζωρτζάτου σε σουτ των Μπούτιτς και Ζούβελα, στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα.

Αλλο ένα σουτ του Χάρκοφ σταμάτησε στο δοκάρι και η εθνική πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια. Η παρθενική νίκη επί της Κροατίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ίσως είναι οιωνός για το πολυπόθητο μετάλλιο.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-1, 3-4, 3-3.

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Χάρκοφ (π.π.), 1-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 2-1 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 3-1 Σκουμπάκης (π.π.), 3-2 Βρλιτς (κόντρα), 4-2 Γκιουβέτσης (π.π.), 4-3 Χάρκοφ (πέναλτι), 5-3 Πούρος (περιφέρεια), 6-3 Παπαναστασίου (πέναλτι), 6-4 Μπούτιτς (περιφέρεια), 6-5 Μπούτιτς (π.π.), 6-6 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 7-6 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 7-7 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 8-7 Αργυρόπουλος (π.π.), 9-7 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 9-8 Μπούριτς (π.π.), 10-8 Γενηδουνιάς (π.π.), 10-9 Φάτοβιτς (πέναλτι), 11-9 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 11-10 Ζούβελα (π.π.).

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ιβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 1, Βρλιτς 1, Μπούτιτς 2, Χάρκοφ 2, Μάρτσελιτς, Κρζιτς, Μπάσιτς.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο

Γεωργία – Σλοβενία 22-11

Ελλάδα – Κροατία 11-10

Η βαθμολογία του Β’ Ομίλου

Ελλάδα 9

Κροατία 6

Γεωργία 3

Σλοβενία 0