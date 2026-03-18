Έτσι άλλαξε χέρια το Copa Africa: Ο επεισοδιακός τελικός Σενεγάλη – Μαρόκο και η ιστορική απόφαση

Σάλο έχει προκαλέσει στο χώρο του ποδοσφαίρου η σοκαριστική απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CAF) με την οποία ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού του Copa Africa 2025, ανακηρύσσοντας το Μαρόκο νικητή -στα “χαρτιά”- με σκορ 3-0 απέναντι στη Σενεγάλη (που είχε επικρατήσει στον τελικό με 1-0 στην παράταση).

Η Σενεγάλη κέρδισε τον τελικό του Copa Africa, βρίσκοντας μια γκολάρα στην παράταση από τον Παπέ Γκεγιέ, σε έναν αγώνα στο Ραμπάτ που εξελίχθηκε σε απόλυτο χάος. Ο… χαμός ξεκίνησε όταν δεν μέτρησε γκολ της Σενεγάλης στο τέλος λόγω φάουλ του Αμπντουλαγιέ Σεκ στην ανάπτυξη της φάσης, αν και τα τηλεοπτικά ριπλέι έδειχναν ελάχιστη επαφή με τον Ασράφ Χακίμι.

Λίγα λεπτά αργότερα -στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα- το Μαρόκο κέρδισε πέναλτι μετά από έλεγχο VAR σε φάουλ του Ελ Χάντζι Μαλίκ Ντιούφ, γεγονός που έφερε την “έκρηξη” των Σενεγαλέζων.

Πολλοί ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, προκαλώντας καθυστέρηση πάνω από 15 λεπτά, ενώ οπαδοί επιχείρησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και σημειώθηκαν συμπλοκές στις εξέδρες.

Ο Σαντιό Μανέ -εκ των κορυφαίων της Σενεγάλης- ήταν αυτός που κάλεσε τους συμπαίκτες του πίσω, για να ολοκληρώσουν τον αγώνα, δείχνοντας την ωριμότητα που δεν έδειξαν άλλοι στην ομάδα, όπως ο προπονητής του Παπέ Ντιαό (ζήτησε από την ομάδα του να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο).

Όταν οι παίκτες επέστρεψαν, ο Εντουάρ Μεντί απέκτουσε την αλά Πανένκα εκτέλεση πέναλτι του Μπραχίμ Ντίας, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Το φινάλε του αγώνα βρήκε την Σενεγάλη να πανηγυρίζει και το Μαρόκο να χάνει τεράστια ευκαιρία, να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στο “σπίτι” του.

Το ματς είχε να δώσει κι άλλη… τρέλα, μετά το γκολ του Γκεγιέ. Κατά τη διακοπή για τον τραυματισμό του Ελ Αϊναουί, ο Χακίμι -με παρότρυνση της εξέδρας- άρπαξε τη λευκή πετσέτα του Μεντί, την οποία πολλοί θεωρούσαν γούρι και την πέταξε πίσω από τις πινακίδες.

Ακολούθησε ένα απίστευτο “κυνηγητό”, με ball boys, παίκτες και αναπληρωματικούς να μπλέκονται σε μια φαρσοκωμωδία, για μια πετσέτα. Παρά τα επεισόδια, η Σενεγάλη κράτησε το προβάδισμα και κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

“Η συνομοσπονδία αφρικανικού ποδοσφαίρου καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων παικτών και διαιτητών κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μεταξύ Μαρόκου και Σενεγάλης. Η CAF καταδικάζει έντονα οποιαδήποτε ακατάλληλη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια αγώνων, ιδίως αυτή που απευθύνεται στην ομάδα διαιτητών ή στους διοργανωτές του αγώνα”, ανακοίνωσε στη συνέχεια η συνομοσπονδία αφρικανικού ποδοσφαίρου, για όσα έγιναν στον τελικό.

Σε πρώτο βαθμό, η CAF είχε επιβάλει πρόστιμα άνω του 1 εκατ. δολαρίων και ποινές σε παίκτες και αξιωματούχους των δύο ομάδων, διατηρώντας ωστόσο το αποτέλεσμα του αγώνα. Η απόφαση της έφεσης, ωστόσο, ανέτρεψε πλήρως την εικόνα.

Η CAF ανακήρυξε την ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ως τη νικήτρια του Copa Africa, αποφασίζοντας ήττα της Σενεγάλης με 3-0 στα χαρτιά. Ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγιέ Σεϊντού Σο, χαρακτήρισε την απόφαση “ντροπή για την Αφρική”.

Με την ετυμηγορία αυτή, το Μαρόκο κατακτά τον πρώτο του τίτλο από το 1976, ενώ η Σενεγάλη χάνει τη δεύτερη κατάκτησή της μέσα σε τρεις διοργανώσεις.

Η Σενεγάλη δεν πρόκειται να αφήσει έτσι εύκολα τον τίτλο να… χαθεί από τα χέρια της και θα “κυνηγήσει” την υπόθεση στο CAS.