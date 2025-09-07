Αθλητικά

Eurobasket 2025: Γεωργία ή Φινλανδία στη ζώνη των μεταλλίων – Πότε είναι η μεταξύ τους αναμέτρηση στα προημιτελικά

Απίστευτη τροπή παίρνει η νοκ άουτ φάση του Eurobasket
Το Eurobasket των εκπλήξεων συνεχίζεται, με μία εκ των Γεωργία ή Φινλανδία να μπαίνει στη ζώνη των μεταλλίων.

Τιτανομαχία Γαλλίας – Σερβίας περιμέναμε στα προημιτελικά του Eurobasket, ντέρμπι Γεωργίας – Φινλανδίας τελικά μας ήρθε.

Η Γεωργία έκανε την έκπληξη και πέταξε εκτός τη Γαλλία, ενώ μία μέρα νωρίτερα, η Φινλανδία σόκαρε τη Σερβία, στέλνοντας την παρέα του Γιόκιτς πρόωρα σπίτι της.

Γεωργία και Φινλανδία θα μονομαχήσουν στον έναν από τους προημιτελικούς της Τετάρτης και η νικήτρια ομάδα θα μπει στη ζώνη των μεταλλίων, αφού θα έχει διπλή ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο. Μία στον ημιτελικό, πιθανότατα κόντρα στη Γερμανία και μία στον μικρό τελικό.

