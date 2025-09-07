Γαλλία – Γεωργία 70-80: Αποκλεισμός σοκ για τους Γάλλους από το Eurobasket 2025

Η Γεωργία ακολούθησε τον δρόμο που χάραξε η Φινλανδία, ρίχνοντας νέα βόμβα από το Eurobasket. Η παρέα του Τόκο Σενγκέλια σόκαρε τους Γάλλους, επικρατώντας με 80-70 για τη φάση των “16” και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα συναντήσει τη Φινλανδία.

Δεν σταματούν οι εκπλήξεις στο φετινό Eurobasket. Μετά τη Σερβία, ήταν η σειρά της Γαλλίας να γνωρίσει τον πρόωρο αποκλεισμό, πέφτοντας θύμα τεράστιας έκπληξης από τη Γεωργία στη φάση των “16”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέα του Τόκο Σενγκέλια ήταν ανώτερη από τους Γάλλους σε όλο το παιχνίδι και πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα συναντήσει τη Φινλανδία.

Αυτό σημαίνει ότι η Γεωργία ή η Φινλανδία θα βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων (!) του φετινού Eurobasket, την ώρα που τα μεγάλα φαβορί για τα μετάλλια, Σερβία και Γαλλία, θα παρακολουθήσουν τη συνέχεια της διοργάνωσης από το σπίτι τους.

Τρεις Γεωργιανοί ήταν αρκετοί για να ισοπεδώσουν τη Γαλλία. Ο Τόκο Σενγκέλια με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο νατουραλιζέ Καμάρ Μπόλντγουιν με 24 πόντους και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ έπαιξαν μόνοι τους όλους τους Γάλλους, οι οποίοι βρέθηκαν σε τραγική ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο ο Φρανσίσκο (14π.) και ο Γιαμπουσελέ (12π.) διασώθηκαν από το ναυάγιο, την ώρα που ο σταρ της ομάδας, Ρισασέ, τα… έσπασε από την περιφέρεια, σημειώνοντας μόλις 7 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80.

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε.

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 19/35 δίποντα, 6/36 τρίποντα, 14/19 βολές, 38 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 18 επιθετικά), 16 ασίστ, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 15/30 δίποντα, 10/18 τρίποντα, 20/24 βολές, 34 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 4 επιθετικά), 15 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 11 λάθη, 22 φάουλ.