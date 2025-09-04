Eurobasket 2025: Η αποθέωση στον Άλπερεν Σένγκουν – «Όχι baby Jokic, να τον λέτε Daddy Sengun»

Ο Άλπερεν Σένγκουν αποτελεί ένα από τους κορυφαίους παίκτες του φετινού Eurobasket, με τον Τούρκο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς να γίνει σύνθημα από την παγκόσμια ομοσπονδία.

«Όχι baby Jokic, να τον λέτε Daddy Sengun», έγραψε χαρακτηριστικά η FIBA σε ανάρτησή της στο twitter, κάνοντας αναφορά στο παρατσούκλι που είχε αποδοθεί στον 23χρονο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, λόγω των ομοιοτήτων του με τον Νίκολα Γιόκιτς στο στυλ παιχνιδιού, πράγμα που φάνηκε για μια ακόμη φορά στο Eurobasket και την αναμέτρηση ανάμεσα στην Τουρκία και την Σερβία.

Οι δυο ομάδες σε ένα πραγματικό ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος, έδωσαν ένα σπουδαίο αγώνα, από τον οποίο η Τουρκία… βγήκε ζωντανή επικρατώντας με 95-90 και παράλληλα κατακτώντας την 1η θέση στον όμιλο της.

Η ανάρτηση της FIBA έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να τη σχολιάζουν και να συμμερίζονται τον ενθουσιασμό για την ώριμη και ηγετική παρουσία του Σένγκουν στο τουρνουά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Άλπερεν Σένγκουν στον αγώνα της Τουρκίας απέναντι στην Σερβία είχε 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.