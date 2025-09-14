Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Eurobasket 2025: Η FIBA αποκάλυψε τα μετάλλια της διοργάνωσης πριν το «μικρό» και το «μεγάλο» τελικό

Η Εθνική μπάσκετ διεκδικεί το χάλκινο απέναντι στη Φινλανδία, ενώ Γερμανία και Τουρκία θα παλέψουν για το χρυσό.
(ΦΩΤΟ REUTERS
(ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins)

Η FIBA αποκάλυψε τα μετάλλια που θα απονεμηθούν στους παίκτες των τριών ομάδων που θα ανέβουν στο βάθρο του Eurobasket, λίγο πριν το «τζάμπολ» σε «μικρό» και «μεγάλο» τελικό.

Ο σχεδιασμός των μεταλλίων, χρυσού, ασημένιου και χάλκινου, εντυπωσιάζει με την απλότητα και τη δυναμική του. Κάθε μετάλλιο έχει διάμετρο 100 χιλιοστά, πάχος 8 χιλιοστά και ζυγίζει 550 γραμμάρια.

Τα μετάλλια διαθέτουν δύο όψεις – μία γυαλιστερή και μία ματ – ενώ στην πίσω πλευρά φέρουν χαραγμένο το σύνθημα «Made a Mark», σε άμεση σύνδεση με το μότο του φετινού EuroBasket: «Make Your Mark».

Η Εθνική Ελλάδας διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο, αντιμετωπίζοντας τη Φινλανδία στο «μικρό» τελικό του Eurobasket (17:00), ενώ στον μεγάλο τελικό η Τουρκία θα κοντραριστεί με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Γερμανία, για το χρυσό μετάλλιο (21:00).

