Eurobasket 2025: Η Ιταλία έφτασε την Κύπρο πέντε ημέρες νωρίτερα πριν την πρεμιέρα με την Εθνική μπάσκετ

Στην Κύπρο βρίσκεται ήδη η Εθνική Ιταλίας, η οποία προσγειώθηκε στη Λάρνακα το Σάββατο (23/8), πέντε ημέρες πριν την πρεμιέρα του Group C στο Eurobasket 2025. Οι Ιταλοί επέλεξαν να ταξιδέψουν απευθείας από την Αθήνα, όπου συμμετείχαν στο τουρνουά Ακρόπολις, χωρίς να επιστρέψουν στη βάση τους, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής.

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο αναμένεται να εκμεταλλευτεί την παραμονή της στην Κύπρο για να προσαρμοστεί στις συνθήκες και να εξοικειωθεί με το στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό – το γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του ομίλου για το Eurobasket 2025. Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, την Τετάρτη 28 Αυγούστου στις 21:30, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του ομίλου.

Η νωρίτερά από το αναμενόμενο άφιξη των Ιταλών δείχνει την πρόθεσή των Ιταλών να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στον πρώτο τους αγώνα για το τουρνουά.