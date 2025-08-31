Αθλητικά

Eurobasket 2025: Η Ιταλία νίκησε τη Βοσνία – Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας

Μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση στον όμιλο της γαλανόλευκης
REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Τη δεύτερη σερί νίκη της στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025 πανηγύρισε η Ιταλία. Η ομάδα του Ποτσέκο επικράτησε της Βοσνίας με 96-79 και πηγαίνει για ντέρμπι δεύτερης θέσης με την Ισπανία.

Ουσιαστικά η Ιταλία εξαργύρωσε το ξέσπασμα της στην τρίτη περίοδο, όταν από το εις βάρος της 54-51 στο 25΄ απάντησε με επιμέρους σκορ 2-15 για το 56-66 στο 27΄, εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας, την οποία συντήρησαν τόσο ο Σιμόνε Φοντέκιο με την τεράστια εμφάνιση του (39π., ρεκόρ παίκτη της Εθνικής Ιταλίας), όσο και οι Μάρκο Σπίσου, Ντάριους Τόμπσον, που σημείωσαν από 14 πόντους.

Από τη Βοσνία, που θα τα δώσει όλα για όλα απέναντι στην Εθνική για να κρατήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στους «16», ξεχώρισαν οι Γιουσούφ Νούρκιτς με double-double (21π., 10ρ.), Τζον Ρόμπερσον (13π.) και Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-44, 61-72, 79-96.

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 21 (1), Ρόμπερσον 13 (2), Αλιμπέγοβιτς 12 (2), Άτιτς 10, Γκέγκιτς 9, Πέναβα, Λάζιτς 5, Βράμπατς 4, Καμένιας 5

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 1, Μέλι 6, Φοντέκιο 39 (7), Τόμσον 14 (1), Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο, Νιάνγκ 3, Σπίσου 14 (3), Ντιουφ 8, Ακέλε, Παγιόλα 6 (2).

Το πρόγραμμα και η κατάταξη του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)
Κύπρος – Γεωργία (18:15)
Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)
Ιταλία – Κύπρος (18:15)
Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Η κατάταξη

Ελλάδα 3-0*
Ισπανία 2-1
Ιταλία 2-1
Βοσνία 1-2
Γεωργία 1-2
Κύπρος 0-3
*Προκρίθηκε στους «16»

