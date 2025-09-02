Eurobasket 2025: Η σαρωτική Γερμανία και η Πολωνία που λίγοι υπολόγιζαν – Οι αήττητες ομάδες της διοργάνωσης

Η φάση των ομίλων του Eurobasket πλησιάζει προς το τέλος της, με πέντε ομάδες να αγνοούν την ήττα, έχοντας τον απόλυτο των νικών. Ξεχωρίζει η Γερμανία που δεν πέφτει κάτω από τους 105 πόντους…

Η τρομερή Γερμανία είναι αναμφίβολα η ομάδα που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο φετινό Eurobasket. Η παρέα των Σρέντερ και Βάγκνερ σκορπάει τρόμο στο πέρασμά της στον δεύτερο όμιλο του Τάμπερε, έχοντας κάνει το 4/4 μόνο με εκατοστάρες!

Πιο συγκεκριμένα, επιβλήθηκε του Μαυροβουνίου με 106-76, της Σουηδίας με 105-83, της Λιθουανίας με 107-88 αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας με 120-57.

Σερβία και Τουρκία κάνουν πάρτι στον πρώτο όμιλο

Στον όμιλο της Λετονίας, η Σερβία και η Τουρκία έχουν καταφέρει να κάνουν με άκρως πειστικό τρόπο το 4/4, παλεύοντας μεταξύ τους στην τελευταία αγωνιστική για την πρωτιά στον όμιλο.

Για τους Σέρβους ήταν αναμενόμενο. Η παρέα του Γιόκιτς έχει νικήσει την Εσθονία (98-64), την Πορτογαλία (80-69), τη Λετονία (84-80) αλλά και την Τσεχία (82-60), δίχως να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Γι’ αυτούς που δεν ήταν αναμενόμενο, παρότι έχουν εξαιρετικό ρόστερ, ήταν για τους Τούρκους. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σαρώνει στο ξεκίνημα του Eurobasket, έχοντας επικρατήσει διαδοχικά της Λετονίας (93-73), της Τσεχίας (92-78), της Πορτογαλίας (95-54) αλλά και της Εσθονίας (84-64).

Η Ελλάδα και η έκπληξη της Πολωνίας

Οι τελευταίες δύο ομάδες που είναι αήττητες, έχοντας δώσει, όμως, τρία παιχνίδια, είναι η Ελλάδα και η Πολωνία.

Η γαλανόλευκη υπέταξε στην πρεμιέρα την Ιταλία με 75-66, στη συνέχεια επιβλήθηκε άνετα της Κύπρου με 96-69 και της Γεωργίας με 94-53, βάζοντας πλώρη για την πρώτη θέση.

Στον τέταρτο όμιλο, η Πολωνία φιγουράρει στην πρώτη θέση της κατάταξης, πράγμα που λίγοι περίμεναν.

Η διοργανώτρια χώρα, έχοντας στο πλευρό της τους φιλάθλους της, έχει κάνει 3/3. Οι Πολωνοί λύγισαν τους Σλοβένους με 105-95, νίκησαν δύσκολα το Ισραήλ στο φινάλε με 66-64 ενώ επικράτησαν εξίσου δύσκολα της Ισλανδίας με 84-75.

Η Εθνική Ελλάδας αναμένεται να παραμείνει αήττητη και στην τέταρτη αγωνιστική, αφού είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα με τη Βοσνία, ενώ η Πολωνία έχει πολύ δύσκολο έργο κόντρα στη Γαλλία και δεν αποκλείεται να υποστεί την πρώτη ήττα της στον τέταρτο όμιλο.