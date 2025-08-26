Αθλητικά

Eurobasket 2025: Με τη συνοδεία της Interpol η αποστολή του Ισραήλ στην Πολωνία

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο Eurobasket 2025
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Το Ισραήλ συμμετέχει στο Eurobasket και αγωνίζεται στον όμιλο του Κατοβίτσε της Πολωνίας μαζί με Ισλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την οικοδέσποινα Πολωνία.

Η αποστολή του Ισραήλ έφτασε στην Πολωνία, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια.  Σύμφωνα με την Israel Hayom, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ και η Interpol συνεργάζονται στενά με τις πολωνικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία παικτών και τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί παίκτες έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση ισραηλινών συμβόλων και γενικότερα να διατηρούν χαμηλό προφίλ σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να αποφευχθούν τα απρόοπτα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo