Eurobasket 2025: Με τη συνοδεία της Interpol η αποστολή του Ισραήλ στην Πολωνία

Το Ισραήλ συμμετέχει στο Eurobasket και αγωνίζεται στον όμιλο του Κατοβίτσε της Πολωνίας μαζί με Ισλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την οικοδέσποινα Πολωνία.

Η αποστολή του Ισραήλ έφτασε στην Πολωνία, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια. Σύμφωνα με την Israel Hayom, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ και η Interpol συνεργάζονται στενά με τις πολωνικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία παικτών και τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί παίκτες έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση ισραηλινών συμβόλων και γενικότερα να διατηρούν χαμηλό προφίλ σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να αποφευχθούν τα απρόοπτα.