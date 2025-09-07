Eurobasket 2025: Ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν της Φινλανδίας έχει γίνει viral με τα καρφώματά του

Η Φινλανδία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο Eurobasket, αποκλείοντας το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, τη Σερβία και όλα τα “φώτα” έχουν πέσει πάνω της, με τον Λάουρι Μάρκανεν να κερδίζει την αποθέωση και τον Μίκα Μούρινεν να εντυπωσιάζει με το ταλέντο και τα καρφώματά του.

Κι αν ο Λάουρι Μάρκανεν έχει αποδείξει την αξία του, τόσο μέσα από τις φοβερές σεζόν του στο NBA, όσο και με τις ηγετικές εμφανίσεις του στην εθνική Φινλανδίας, ο Μίκα Μούρινεν ήρθε από το… πουθενά και βρέθηκε στο προσκήνιο, για να γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω του Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φινλανδός φόργουορντ είναι γεννημένος στις 4 Μαρτίου του 2007 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη, όντας τα τελευταία χρόνια στο κολεγιακό των ΗΠΑ. Με ύψος 2,11 μέτρων και άνοιγμα χεριών στα 2,18, ο Μούρινεν έχει ξεχωρίσει για τα φυσικά του προσόντα και έχει προσφέρει στιγμές… μαγείας στο Eurobasket, με τα τρομερά του καρφώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 18χρονος Φινλανδός φόργουορντ έχει κερδίσει όμως και κανονικό ρόλο στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, παρά το νεαρό της ηλικίας του, βοηθώντας τη με τη σειρά του, στην ήδη εκπληκτική της πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Eurobasket.

Κατά μέσο όρο “μετράει” 5,8 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 10,3 λεπτά συμμετοχής στη διοργάνωση, ενώ στην ανεπανάληπτη νίκη κόντρα στη Σερβία, σημείωσε 9 πόντους, έχοντας 1/1 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 1/2 βολές.

SLIM JESUS OVER JOKIC. AND THEN HITS ANOTHER ONE. WHAT IS THIS GAME.#EuroBasket pic.twitter.com/SdxpMpnsOR — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Ο Μούρινεν έχει πάρει πια και το προσωνύμιο “Slim Jesus” γιατί πηδάει στο… θεό κάθε φορά που σηκώνεται για κάρφωμα, με τους Φινλανδούς να έχουν μετρήσει μάλιστα, ότι η μπάλα στα χέρια του φθάνει στα 3,5 μέτρα, πριν την κατεβάσει στο καλάθι.

Το σίγουρο είναι ότι ο ταλαντούχος φόργουορντ έχει όλα τα εχέγγυα για να αφήσει… εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο οποίο έχει και μεγάλη κληρονομιά, μέσω του πατέρα του, Κίμο Μούρινεν, που υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες μπάσκετ της Φινλανδίας.