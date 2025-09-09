Συμβαίνει τώρα:
Eurobasket 2025: O Ρίμας Κουρτινάιτις απολογήθηκε στους Έλληνες δημοσιογράφους μετά την άρνηση να μιλήσει στα ΜΜΕ

Ο προπονητής της Λιθουανίας μετάνιωσε την απαξιωτική στάση του προς τα ελληνικά ΜΜΕ
Ο Ρίμας Κουρτινάιτις
Ο Ρίμας Κουρτινάιτις / AP

Ο προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, προχώρησε σε δημόσια απολογία προς τους Έλληνες δημοσιογράφους, έπειτα από την αμηχανία που προκάλεσε η άρνησή του να μιλήσει στα ελληνικά ΜΜΕ πριν την αναμέτρηση των «λιετούβα» απέναντι στην Εθνική μπάσκετ για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, ο Κουρτινάιτις αρχικά παραχώρησε δηλώσεις αποκλειστικά στους εκπροσώπους του λιθουανικού Τύπου, αγνοώντας τους Έλληνες δημοσιογράφους που τον περίμεναν για δηλώσεις στο περιθώριο της προπόνησης της Λιθουανίας. Ο έμπειρος μάλιστα τεχνικός σε ένα δείγμα αντιεπαγγελματισμού επέλεξε για δυο συνεχόμενες ημέρες να μην μιλήσει καθόλου στα ελληνικά ΜΜΕ, μια κίνηση η οποία δεν αρμόζει σε ένα προπονητή που βρίσκεται στους προημιτελικούς του Eurobasket.

Η κίνησή του προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ως έλλειψη σεβασμού. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Κουρτινάιτις με γραπτό μήνυμα θέλησε να πει συγγνώμη, επιχειρώντας να αποκαταστήσει το κλίμα προς το πρόσωπό του.

Η δήλωση

«Αγαπητοί Έλληνες Δημοσιογράφοι,

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.

Ο υπεύθυνος της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιονάς Βαλαντσιούνας, ήταν όλοι έτοιμοι για τη προγραμματισμένη συνέντευξη μαζί σας. Ωστόσο, ο προπονητής Ρίμας παρεξήγησε την κατάσταση, πιστεύοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει τα πάντα σχετικά με τον επερχόμενο αγώνα.

Για να διορθωθεί η κατάσταση, ο προπονητής Ρίμας θα ήθελε πολύ να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή σας, όσο χρόνο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την αυριανή πρωινή προπόνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του αγώνα από τις 11:20 έως τις 12:20.

Ο προπονητής σέβεται πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους οπαδούς του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από την υποστήριξη που έλαβε η Λιθουανία κατά το Ευρωμπάσκετ 1995, και εκτιμά βαθιά τη σύνδεση μεταξύ των ομάδων μας. Αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και την όμορφη χώρα της Ελλάδας. Θυμάται την κατάμεστη αρένα του Ευρωμπάσκετ 1995 να χειροκροτεί τη Λιθουανία στον τελικό, μια όμορφη στιγμή της καριέρας του που θα θυμάται για πάντα.

Για ακόμη μία φορά, ζητούμε συγγνώμη στους Έλληνες δημοσιογράφους και τους φιλάθλους του μπάσκετ για αυτήν την παρεξήγηση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο!»

