Eurobasket 2025: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος της Εθνικής Ελλάδας προς τα μετάλλια

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket την Τετάρτη 27 Αυγούστου, με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στον τρίτο όμιλο στη Λεμεσό και να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 28 Αυγούστου κόντρα στην Ιταλία.

Η Εθνική Ελλάδας έχει τοποθετηθεί στο Group C, όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο και είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της, η οποία είναι πιθανό να της “στρώσει” ένα σχετικά βατό μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά.

Ο όμιλος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη διασταυρώνεται στους “16” με το τέταρτο γκρουπ, όπου βρίσκονται οι Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Ισραήλ, Ισλανδία και Βέλγιο.

Αν η γαλανόλευκη πάρει την πρώτη θέση, θα αγωνιστεί με την τέταρτη ομάδα του τέταρτου ομίλου στους “16”, ενώ στους “8” ο αντίπαλος θα προκύψει λογικά από τις Λετονία, Τουρκία, Λιθουανία και Φινλανδία.

Οι όμιλοι και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Group C (Λεμεσός, Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Φάση των 16

B2 – A3 (61)

C1 – D4 (62)

A1 – B4 (63)

D2 – C3 (64)

B1 – A4 (65)

C2 – D3 (66)

A2 – B3 (67)

D1 – C4 (68)

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

Τελικός

W73 – W74

Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική Ελλάδας

C1 – D4

C2 – D3

C3 – D2

C4 – D1