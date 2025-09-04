Eurobasket 2025: Όλα τα σενάρια για την Εθνική Ελλάδας μετά την πρόκριση της Βοσνίας – Οι θέσεις που μπορούμε να τερματίσουμε

Αυτά είναι τα σενάρια για την Εθνική Ελλάδας, μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας στην τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket.

Η Βοσνία επικράτησε της Γεωργίας και μετέτρεψε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία σε παιχνίδι ζωής ή θανάτου για τους Ίβηρες!

Η Εθνική Ελλάδας θα τερματίσει στην πρώτη θέση, εάν νικήσει την Ισπανία. Αν χάσει, όμως, τότε θα κατρακυλήσει στην τέταρτη θέση και θα έχει να ανέβει ένα… βουνό στη νοκ άουτ φάση.

Η βαθμολογία του τρίτου ομίλου σε περίπτωση ήττας της Ελλάδας

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Το παιχνίδι είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους Ισπανούς, οι οποίοι γνωρίζουν ότι αν δεν κερδίσουν, θα πάνε πρόωρα σπίτι τους κι αυτό γιατί υστερούν στη ισοβαθμία με τη Γεωργία, η οποία ελπίζει σε νίκη της Ελλάδας για να προκριθεί.

Η βαθμολογία του τρίτου ομίλου σε περίπτωση νίκης της Ελλάδας.

Ελλάδα 4-1

Ιταλία 4-1

Βοσνία 3-2

Γεωργία 2-3

Ισπανία 2-3

* Οι βαθμολογίες είναι με δεδομένο ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο.