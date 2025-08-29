Αθλητικά

Eurobasket 2025: Σερβία, Τουρκία και Φινλανδία ψάχνουν το 2/2 στη διοργάνωση – Το πρόγραμμα της Παρασκευής

Το πρόγραμμα της ημέρας στο Ευρωμπάσκετ, για τη 2η αγωνιστική σε Α και Β όμιλο
Ο Νίκολα Γιόκιτς (Photo by: Sven Hoppe
Ο Νίκολα Γιόκιτς (Photo by: Sven Hoppe/picture-alliance/dpa/AP Images)

Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και θέλει να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της, στο ματς που θα κλείσει το πρόγραμμα της Παρασκευής (29.08.2025) στο Eurobasket 2025. Το 2/2 στον ίδιο όμιλό θέλει να κάνει και η Τουρκία, που αντιμετωπίζει την Τσεχία.

Στα του Β ομίλου του Ευρωμπάσκετ, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία θέλουν να πλησιάσουν στην πρόκριση στην επόμενη φάση, συνεχίζοντας αήττητες, κόντρα σε Σουηδία, Μαυροβούνιο και Μ. Βρετανία, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής στο Eurobasket

Α’ όμιλος

14:45 Τουρκία – Τσεχία (Novasports Start)

18:00 Εσθονία – Λετονία (Novasports Start)

21:15 Πορτογαλία – Σερβία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Σερβία 1-0 (+34)

Τουρκία 1-0 (+20)

Πορτογαλία 1-0 (+12)

Τσεχία 0-1 (-12)

Λετονία 0-1 (-20)

Εσθονία 0-1 (-34)

Β’ όμιλος

13:30 Γερμανία – Σουηδία (Novasports 4HD)

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο (Novasports 4HD)

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

Γερμανία 1-0 (+30)

Λιθουανία 1-0 (+24)

Φινλανδία 1-0 (+3)

Σουηδία 0-1 (-3)

Μεγάλη Βρετανία 0-1 (-24)

Μαυροβούνιο 0-1 (-30)

Αθλητικά
