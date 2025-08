Eurobasket 2025: Στην έκτη θέση η Ελλάδα στο δεύτερο power ranking

Η FIBA παρουσίασε το δεύτερο power ranking ενόψει του Eurobasket 2025, με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στην έκτη θέση.

Το power ranking είναι ουσιαστικά μία κατάταξη με εκτιμήσεις της FIBA για τη δυναμικότητα των ομάδων, με την Εθνική Ελλάδας να χάνει δύο θέσεις συγκριτικά με το πρώτο power ranking.

Συγκεκριμένα, η γαλανόλευκη βρίσκεται στην 6η θέση πλέον, την ώρα που στο προηγούμενο είχε τοποθετηθεί στην 4η.

Στην πρώτη θέση σταθερά η Σερβία, με τις Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία και Λετονία να ακολουθούν.

Thoughts on Volume 2 of the #EuroBasket Power Rankings powered by @LiveSmart?



Full list: https://t.co/Xq3ZAgjX6L pic.twitter.com/1ENxoOheEg