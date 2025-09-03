Eurobasket 2025: Τα πρώτα ζευγάρια των «16» της διοργάνωσης

Με την ολοκλήρωση των αγώνων στους Ομίλους A και B, διαμορφώθηκαν τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των 16 του Eurobasket, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει των νοκ άουτ αναμετρήσεων.

Τα ζευγάρια περιλαμβάνουν δυνατές μονομαχίες, με τις νικήτριες να συνεχίζουν στα προημιτελικά του Eurobasket. Μάλιστα, κάποια από αυτά έχουν άμεσο αγωνιστικό αντίκτυπο για την Εθνική Ελλάδας, καθώς ανάλογα με τα αποτελέσματα των Ομίλων C και D, ενδέχεται να συναντήσει μία από αυτές τις ομάδες στην επόμενη φάση.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική μπάσκετ έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα νοκ – άουτ, ωστόσο απομένει να φανεί η θέση που θα πάρει στον όμιλό της. Η τελευταία αγωνιστική για την «γαλανόλευκη» είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη (4/9/25), όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία (21:30) με φόντο την πρώτη θέση στον όμιλο.

Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16»

1. Λιθουανία – Λετονία

2. Τουρκία – Σουηδία

3. Γερμανία – Πορτογαλία

4. Σερβία – Φινλανδία