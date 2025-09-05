Αθλητικά

Eurobasket 2025: Το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης των 16 – Ημερομηνίες και ώρες

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα αγωνιστεί το βράδυ της Κυριακής
Η φάση των ομίλων του Eurobasket ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/9/2025) και λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων για τη φάση των “16”.

Η FIBA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των 16 του EuroBasket, οι οποίοι θα διεξαχθούν το διήμερο 6-7 Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Κυριακή (7/9) στις 21:45.

Το πρόγραμμα της φάσης των 16

Σάββατο 6/9

12:00, Τουρκία – Σουηδία
15:15, Γερμανία – Πορτογαλία
18:30, Λιθουανία – Λετονία
21:45, Σερβία – Φινλανδία

Κυριακή 7/9

12:00, Πολωνία – Βοσνία
15:15, Γαλλία – Γεωργία
18:30, Ιταλία – Σλοβενία
21:45, Ελλάδα – Ισραήλ

