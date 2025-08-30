Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα της ημέρας – Ξεχωρίζουν τα Λιθουανία – Γερμανία και Γαλλία – Σλοβενία

Το πρόγραμμα του Eurobasket 2025 συνεχίζεται με 12 παιχνίδια το Σάββατο (30/8/2025). Η δράση στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας.

Το Eurobasket έχει φουλ δράση σήμερα, καθώς διεξάγονται για πρώτη φορά παιχνίδια και για τους τέσσερις ομίλους.

Για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας, η Ιταλία αντιμετωπίζει τη Γεωργία και η Ισπανία τη Βοσνία. Πρόκειται για δύο σημαντικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν πολλά στη μάχη της πρόκρισης. Η γαλανόλευκη έχει εύκολο έργο στο ιστορικό παιχνίδι με την Κύπρο.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας, ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής Λιθουανία – Γερμανία στο Τάμπερε, αλλά η αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, η οποία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μετά την ήττα από την Πολωνία.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8/2025) στο Eurobasket 2025

13:30 Novasports 5HD Λιθουανία – Γερμανία

14:45 Novasports 4HD Τσεχία – Εσθονία

15:00 Novasports Start ΕΡΤ1, Ιταλία – Γεωργία

15:00 Novasports 6HD Ισλανδία – Βέλγιο

16:30 Novasports 5HD Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία

18:00 Novasports 6HD Γαλλία – Σλοβενία

18:00 Novasports 4HD Λετονία – Σερβία

18:15 ΕΡΤ1, Novasports Start Κύπρος – Ελλάδα

20:30 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Φινλανδία

21:15 Novasports 4HD Τουρκία – Πορτογαλία

21:30 Novasports Start Ισπανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

21:30 Novasports 6HD Πολωνία – Ισραήλ