Κύπρος – Ελλάδα: Ιστορικός αγώνας στη Λεμεσό για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει το απόγευμα (30/8/2025, 18:15, ΕΡΤ News / Novasports Start) την Κύπρο στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Κύπρο είναι ιστορικής σημασίας, καθώς είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο αδερφικών χωρών.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στις 4 Αυγούστου του 2010 σε ένα φιλικό στη Λευκωσία, με την ελληνική να επικρατεί 76-41.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η διαφορά των δύο ομάδων είναι χαώδης, με τη γαλανόλευκη να αναμένεται να έχει πολύ εύκολο έργο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα κάνει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το 2/2 στον όμιλο, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει την ευκαιρία να ξεκουράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όχι μόνο, ενόψει του αγώνα με τη Γεωργία που ακολουθεί την Κυριακή (31/8/2025), ο οποίος ίσως κρίνει την πρωτιά στον όμιλο.

Η Κύπρος από την πλευρά της προέρχεται από την ήττα με 91-64 από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και στόχος της είναι να παρουσιάσει ένα όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο γίνεται.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία-Γεωργία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα

18:15 Ισπανία-Κύπρος

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα