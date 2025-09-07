Αθλητικά

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα της Κυριακής με το Ελλάδα – Ισραήλ

Πολωνία – Βοσνία, Γαλλία – Γεωργία, Ιταλία – Σλοβενία και Ελλάδα – Ισραήλ στο «μενού» της ημέρας
Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου κόντρα στη Λετονία (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Με τέσσερις αναμετρήσεις για τη φάση των “16” συνεχίζεται το Eurobasket και η ώρα της Ελλάδας πλησιάζει, αφού το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, η Εθνική μπάσκετ θα “παλέψει” με το Ισραήλ για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Το μεγάλο νοκ άουτ παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 και θα κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket, το οποίο και “ανοίγει” με το Πολωνία – Βοσνία.

Θα ακολουθήσουν τα Γαλλία – Γεωργία και Ιταλία Σλοβενία, πριν πατήσει παρκέ στη Ρίγα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του, για να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί κόντρα στο Ισραήλ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

12:00: Πολωνία – Βοσνία

15:15: Γαλλία – Γεωργία

18:30: Ιταλία – Σλοβενία

21:45: Ελλάδα – Ισραήλ

