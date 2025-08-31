Eurobasket 2025: Το σχόλιο του Ρούντι Φερνάντες για τον Βασίλη Σπανούλη και η απάντηση του Έλληνα προπονητή

Ο Ρούντι Φερνάντες παρακολούθησε το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Γεωργία για το Eurobasket 2025, αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στη δουλειά του Βασίλη Σπανούλη και χαρακτήρισε τη γαλανόλευκη, διεκδικήτρια του τίτλου.

“Η Ελλάδα επίσης αποδεικνύει ότι είναι δυνατή διεκδικήτρια σε αυτό το EuroBasket. Ο Σπανούλης έχει βρει τη σωστή φόρμουλα”, σημείωσε ο Ρούντι Φερνάντες, με τον Βασίλη Σπανούλη να πληροφορείται τα λόγια του άλλοτε αντιπάλου του και να ευχαριστεί τον Ισπανό.

Greece is also proving to be a strong contender in this EuroBasket. Spanoulis has found the right formula. #EuroBasket2025 pic.twitter.com/2XeGnczMvO — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) August 31, 2025

“Πρέπει να ευχαριστήσουμε ως Εθνική ομάδα τον Ρούντι για τα καλά σχόλιά του. Όταν έχτισα αυτή την ομάδα, είχα στο μυαλό μου πώς θέλουμε να παίξουμε και έχτισα αυτή την ομάδα με τους παίκτες για να πλαισιώσουν τον Γιάννη.

Έχουμε ηγέτες στην ομάδα, δημιουργούς, σουτέρ, αμυντικούς, ριμπάουντερς και αθλητές. Απλά πρέπει να τα ενώσουμε όλα. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θέλω, ακόμα και μετά τη νίκη κόντρα στην Ιταλία είχαμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Σε κάποιες στιγμές των αγώνων πρέπει να παίζουμε καλύτερα σε ό,τι αφορά στα ριμπάουντ και στο τρανζίσιον”, ήταν τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη.