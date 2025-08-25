Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Σε Nova και ΕΡΤ οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας

Το Eurobasket κάνει τζάμπολ την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, με τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φίλων του μπάσκετ να είναι στραμμένα στην Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας.

Τα κανάλια Novasports θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια του Eurobasket από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου κι η ΕΡΤ παράλληλα όλα τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ κι επιλεγμένα από τη φάση των ομίλων μέχρι και τον τελικό.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 28 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία.

Πρώτος όμιλος (Ρίγα): Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία, Τουρκία, Σερβία, Τσεχία

Δεύτερος όμιλος (Τάμπερε): Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο

Τρίτος όμιλος (Λεμεσός): Κύπρος, Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία, Ελλάδα, Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Τέταρτος όμιλος (Κατοβίτσε): Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισραήλ

Η Ρίγα θα φιλοξενήσει κι όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια από τη φάση των “16” μέχρι την ολοκλήρωση του τουρνουά.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket

Τετάρτη 27 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4

Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start

Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4

Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start

Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4

Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4

Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4

Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Παρασκευή 29 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4

Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1

Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4

Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5

Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4

Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6

Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5

Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4

Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5

Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4

Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6

Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News

Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4

Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4

Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports

Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports

Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports

Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ

Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports

Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports

Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports

Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports

Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports

Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports

Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports

Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports

Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports

Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports

Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports

Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ

Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου (Φάση των “16”)

1. Β2 – Α3 Novasports

2. Α1 – Β4 Novasports

3. Β1 – Α4 Novasports

4. Α2 – Β3 Novasports

Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου (Φάση των “16”)

5. Γ1 – Δ4 Novasports

6. Δ2 – Γ3 Novasports

7. Γ2 – Δ3 Novasports

8. Δ1 – Γ4 Novasports

Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (Προμιτελική Φάση)

9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ

10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (Προημιτελική Φάση)

11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ

12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου (Ημιτελική Φάση)

13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ

14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (Θέσεις 3-4, Τελικός)

Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ

Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ