Εurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Τα τελευταία παιχνίδια των προημιτελικών περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket, με τις «μάχες» Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία να έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Από αυτές τις δυο αναμετρήσεις θα κριθούν ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για ημιτελικά του Eurobasket, εκεί που ήδη βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, μετά τη σπουδαία πρόκρισή της κόντρα στην Λιθουανία (87-76).

Η αρχή θα γίνει στις 17:00 με την αναμέτρηση μεταξύ Φινλανδίας και Γεωργίας. Πρόκειται φυσικά για τις δύο μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά, που κατάφεραν να ανατρέψουν τα προγνωστικά και να φτάσουν μακριά στον θεσμό.

Στις 21:00 θα γίνει ένα παιχνίδι με… άρωμα τελικού, καθώς η Σλοβενία του βιονικού Λούκα Ντόντσιτς, θα αναμετρηθεί με το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο Γερμανία, σε ένα παιχνίδι με φαβορί τα «πάντσερ» που ωστόσο θα έχουν μια δύσκολη αποστολή μπροστά τους.

Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους ημιτελικούς της Παρασκευής (12/4) με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως η αναμέτρηση Ελλάδα – Τουρκία η οποία είναι την ίδια ημέρα, έχει οριστεί στις 17:00, ωστόσο η ομοσπονδία της χώρας μας αναμένεται να κάνει έτοιμα για να γίνει αλλαγή στις ώρες των αγώνων, λόγω της εμπορικότητας του παιχνιδιού της Εθνικής μπάσκετ.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία (Novasports Start, ΕΡΤ1)

21:00 Γερμανία – Σλοβενία (Novasports Start)