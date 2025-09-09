Αθλητικά

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για τα προημιτελικά

Οι αναμετρήσεις της ημέρας στην διοργάνωση
Στιγμή από την αναμέτρηση Ελλάδα - Ισραήλ
Στιγμή από την αναμέτρηση Ελλάδα - Ισραήλ / EUROKINISSI

Με δυο αναμετρήσεις «ανοίγει» η αυλαία για τα προημιτελικά του Eurobasket, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τους αγώνες Τουρκία – Πολωνία και Λιθουανία – Ελλάδα.

Κάπως έτσι θα σφραγιστούν τα δυο πρώτα εισιτήρια για τα ημιτελικά, με τους νικητές των δυο αγώνων να αναμετριούνται στους «4» του Eurobasket για μια θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς η Εθνική μπάσκετ θα ξέρει ποια ομάδα θα συναντήσει μπροστά της σε περίπτωση που η ίδια φυσικά καταφέρει και περάσει στην επόμενη φάση του τουρνουά και βρεθεί στην ζώνη των μεταλλίων.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (9/9/25)

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 17:00 (Novasports Start, ΕΡΤ1)

Λιθουανία – Ελλάδα 21:00 (Novasports Start, ΕΡΤ1)

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

Φινλανδία – Γεωργία 17:00 

Γερμανία – Σλοβενία 21:00

