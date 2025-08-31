Eurobasket: Σοκ στη Σερβία με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να χάνει το υπόλοιπο της διοργάνωσης

Έναν από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης χάνει η εθνική Σερβίας, αφού ο τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποδεικνύεται αρκετά σοβαρός, για να τον κρατήσει εκτός δράσης στο υπόλοιπο του Eurobasket.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποχώρησε τραυματίας από το πρώτο παιχνίδι της Σερβίας στο Eurobasket και σύμφωνα με νέα ρεπορτάζ από την πατρίδα του, δεν θα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι Σέρβοι ήταν εξ αρχής το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αλλά η απώλεια του NBAer και άλλοτε MVP της Euroleague, αποτελεί ένα σημαντικό “πλήγμα” στο ρόστερ της. Ο “Μπόγκι” τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και φαίνεται ότι θα χρειαστεί να μείνει ένα σημαντικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.