Euroleague: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Γνωστές έγιναν οι τριάδες των διαιτητών για τα δύο παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής
Ο Αταμάν με τον Ντιφαλά (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αταμάν με τον Ντιφαλά (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Euroleague επιστρέφει με “διαβολοβδομάδα” και στην πρώτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Μπασκόνια και τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τους διαιτητές των δύο αναμετρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/01/25, 19:15) ορίστηκαν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοΐκοβιτς (Κροατία), ενώ στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/01/25, 21:15) διαιτητές θα είναι οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνεχίζουν τη “μάχη” τους για τα πλέι οφ της Euroleague, έχοντας μείνει όμως πλέον εκτός πρώτης 6άδας στην κατάταξη, με τους Πειραιώτες να έχουν και ένα ματς λιγότερο από την αναβολή της αναμέτρησης με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε.

