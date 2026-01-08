Euroleague: Αβράμοβιτς και Άντερσον πρωταγωνίστησαν στη φάση της χρονιάς

Την ουσία με το θέαμα συνδύασαν οι παίκτες της Dubai BC στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αβράμοβιτς και ο Άντερσον της Dubai BC συνδυάστηκαν άψογα και έβαλαν υποψηφιότητα για τη φάση της χρονιάς στην Euroleague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε την πάσα από τον Σέρβο γκαρντ και σκόραρε με τρομερό ανάποδο alley-oop κάρφωμα.

Η άμυνα της Φενέρμπαχτσε πήγε… περίπατο στη συγκεκριμένη φάση αλλά και γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα που βρήκε την Dubai BC να προηγείται με 51-42.