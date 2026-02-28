Euroleague: Φεύγουν οι ξένοι παίκτες από το Ισραήλ μετα την επίθεση στο Ιράν, αναβλήθηκε το εγχώριο πρωτάθλημα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση των ξένων παικτών της Μακάμπι Τελ Αβίβ από τη χώρα, κάτι που αναμένεται να κάνουν και αυτοί της Χάποελ, του Δημήτρη Ιτούδη. Εξελίξεις αναμένονται σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων τους στη Euroleague.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έχει ήδη κλείσει, μετά την επίθεση στο Ιράν και οι σύλλογοι σε συνεργασία με την εγχώρια λίγκα έστειλαν μήνυμα στους ξένους να μαζέψουν τα πράγματά τους για να μεταφερθούν με λεωφορείο στη Σόφια.

«Έχουμε έτοιμο ένα λεωφορείο για εσάς που θα αναχωρήσει από το στάδιο στις 13:30 μ.μ. με κατεύθυνση την Ιερουσαλήμ. Φέρτε μαζί σας τα κλειδιά του αυτοκινήτου και του διαμερίσματός σας και τις αποσκευές σας και από εκεί θα συνεχίσουμε με μία από τις δύο επιλογές:

1. Να διασχίσουμε τα σύνορα προς την Ιορδανία και να πετάξουμε στη Σόφια.

2. Να ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο και από εκεί να πετάξουμε στη Σόφια», ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν οι παίκτες από τη διοίκηση.

Οι Αμερικανοί της Μακάμπι έχουν αποχωρήσει από την Παρασκευή (27/02/26), σύμφωνα με το «sport5.il» και θα ακολουθήσουν οι ξένοι της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όλα είναι στον «αέρα» πλέον σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων των δύο ομάδων στη Euroleague που δεδομένα θα γίνουν εκτός χώρας, με το μπάσκετ φυσικά να περνά σε δεύτερη μοίρα, μετά το νέο πόλεμο που ξέσπασε στο Ιράν. Το εγχώριο πρωτάθλημα έχει ήδη αναβληθεί.

Κι όλα αυτά ενώ την Πέμπτη (05/03/26) είναι προγραμματισμένος ο «εμφύλιος» της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, που θα διεξαχθεί εκτός Ισραήλ.

Οι Παναθηναϊκός (02/04/26) και Ολυμπιακός (09/04/26) ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για τα παιχνίδια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ τον Απρίλιο, όμως αναμένεται αυτά να γίνουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως ίσχυε πριν επιστρέψουν οι ισραηλινές ομάδες στη χώρα τους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδι.