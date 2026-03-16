Euroleague: Η Μπασκόνια θα δώσει χωρίς οπαδούς τα παιχνίδια με Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ

Απόφαση για κεκλεισμένων των θυρών από την ίδια την Μπασκόνια λόγω πολέμου
Το γήπεδο της Μπασκόνια
Το γήπεδο της Μπασκόνια σε αγώνα της Euroleague / EUROKINISSI

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει “ξεσπιτώσει” ξανά τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ, για τα παιχνίδια τους στη Euroleague, αλλά τα μέτρα της πήρε και η Μπασκόνια, υπό το φόβο της κατάστασης.

Όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η Μπασκόνια, τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει στην έδρα της κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ, για τη Euroleague, θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, για να προστατευθούν οι οπαδοί της ομάδας.

Η ομάδα της Βιτόρια θα αποζημιώσει μάλιστα όσους είχαν ήδη αγοράσει εισιτήριο για κάποιο από τα δύο ματς της Euroleague, αφαιρώντας και το σχετικό ποσό από τα διαρκείας για την επόμενη σεζόν.

Αθλητικά
