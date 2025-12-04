Euroleague: Η πρώτη αγωνιστική μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν

Η Euroleague επιστρέφει στις… συνηθισμένες της ημέρες, μετά το “παράθυρο” για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η 14η αγωνιστική ξεκινάει απόψε (04.12.2025) με έξι αναμετρήσεις και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε.

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ θα υποδεχτεί τη Βιλερμπάν και θέλει τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague. Το πιο… ιδιαίτερο παιχνίδι της βραδιάς, είναι και αυτό που την ολοκληρώνει.

Το Παρτίζαν – Μπάγερν συγκεντρώνει τα βλέμματα. Η κατάσταση στους Σέρβους παραμένει έκρυθμη, μετά και την παραίτηση του Ομπράντοβιτς και τις αντιδράσεις των οπαδών.

Η Παρτίζαν βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τις βαθμολογίας με ρεκόρ 4-9 και προέρχεται από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα. Εκτός παραμένουν οι Λάκιτς, Νάκιτς και ο Μποσνιάκοβιτς λόγω ίωσης. Την ίδια ώρα, οι Γερμανοί, παρόλο που ξεκίνησαν καλά τη σεζόν, μετράνε τέσσερεις σερί ήττες και έχουν υποχωρήσει στο 5-8. Για την ομάδα του Χέμπερτ, αμφίβολοι είναι οι Μπόλντουιν και Ρατάν-Μέις, ενώ στα «πιτς» παραμένουν οι Γιοκουμπάιτις και Χάρις.

Το σημερινό πρόγραμμα στη Euroleague

19:15 Ρεάλ – Εφές (Novasports 5)

20:00 Ζάλγκιρις – Μακάμπι (Novasports 6)

20:30 Μονακό – Παρί (Novasports 2)

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:45 Παρτίζαν – Μπάγερν (Novasports 5)

Τα ματς της Παρασκευής (05.12.2025)

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα (Novasports5HD)

21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια (Novasports Prime)

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι (Novasports Start)

21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports4HD)