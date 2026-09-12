Τάσος Δουβίκας: «Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για πρωτάθλημα με την Κόμο στη Serie A»

Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της Κόμο στο Champions League φαίνεται ότι αύξησε και τις προσδοκίες για την Κόμο στην Ιταλία, με τον Τάσο Δουβίκα να… χαμηλώνει όμως τον πήχη και την “πίεση” για την ομάδα του.

Η Κόμο μοιάζει πλέον με ανερχόμενη δύναμη στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με τον Τάσο Δουβίκα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σεζόν της, με τα τρία γκολ σε Serie A και Champions League, αλλά στη συνέντευξή του στην Gazzetta dello Sport, δεν θέλησε να θέσει ως στόχο το πρωτάθλημα.

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Οι δηλώσεις του Δουβίκα

“Υπέροχο το συναίσθημα της πρώτης νίκης στο Champions League. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή και να κερδίσουμε έτσι, μπροστά στους οπαδούς μας. Είναι κάτι που θα μείνει για πάντα στο μυαλό των οπαδών μας αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο ματς. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, όπου θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι.

Για τον Φάμπρεγκας: “Δεν άλλαξε τον τρόπο προετοιμασίας του αγώνα και πιστεύω ότι αυτό ήταν σημαντικό. Όπως πάντα μάς ζήτησε να έχουμε θάρρος, συγκέντρωση και την προσωπικότητα για να παίξουμε όπως ξέρουμε. Παίζουμε σε μία διοργάνωση που παίρνουν μέρος οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο, που έχουν μεγάλη ιστορία στις πλάτες τους, Εμείς μόλις τώρα φτάσαμε, δεν θα ήταν έξυπνο να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε ήδη σε αυτό το επίπεδο”.

Για τους στόχους της Κόμο και αν μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα: “Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τέτοια θέματα. Στην Serie A υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Ο προπονητής έδειξε ότι ξέρει πώς να διαχειριστεί την ομάδα”.

Για τους επιθετικούς της Κόμο: “Εγώ και ο Μόιζε Κεν είμαστε συγκεντρωμένοι στην Κόμο και είμαι χαρούμενος που ένας τέτοιος παίκτης ήρθε να παλέψει μαζί μας. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων. Όσον αφορά στους Νικο Παθ και Μπατούρινα, είναι δύο πανέξυπνοι παίκτες και μεγάλης ποιότητας. Για έναν επιθετικό είναι ευχαρίστηση να τους έχει κοντά”.