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Αθλητικά

Σήκωσαν φανέλα του Γιάννη Μασούρα στη Νυρεμβέργη

Όμορφη στιγμή στη Νυρεμβέργη, με τους συμπαίκτες του Γιάννη Μασούρα να στηρίζουν τον Έλληνα μπακ
Οι παίκτες της Νυρεμβέργης
Οι παίκτες της Νυρεμβέργης με τη φανέλα του Μασούρα / Credit line: ČTK / DPA / Daniel Karmann
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Ο Γιάννης Μασούρας αγωνίζεται φέτος στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, με τη φανέλα της Νυρεμβέργης, αλλά ένα πρόβλημα υγείας δεν του επέτρεψε να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι με το Αννόβερο.

Η Νυρεμβέργη έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν και νίκησε το Αννόβερο με 2-1, όντας από νωρίς στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με τους ποδοσφαιριστές της να στηρίζουν τον Γιάννη Μασούρα και να δείχνουν ότι είναι ομάδα, τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου.

Ο Έλληνας μπακ είχε μία λοίμωξη και δεν μπόρεσε να παίξει στο τελευταίο ματς της ομάδας του, αλλά οι συμπαίκτες του δεν τον ξέχασαν και σήκωσαν μία φανέλα του, στους πανηγυρισμούς για ένα από τα γκολ τους στην 5η αγωνιστική της Bundesliga 2.

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