Ένα φοβερό καλάθι του Μίροτιτς χάρισε τη νίκη με 82-80 στη Μπαρτσελόνα μέσα στη Μόσχα επί της ΤΣΣΚΑ και επέτρεψε στην ομάδα του Πέσιτς να εξασφαλίσει και μαθηματικά τη συμμετοχή της στα πλέι οφ της Euroleague, αλλά και ουσιαστικά το πλεονέκτημα έδρας.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του και κρίθηκε με ένα απίθανο buzzer beater του πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 23 πόντους.

.@NikolaMirotic33 WINS it for @FCBbasket to take them to the Playoffs!



Amazing drama.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/itHm273ObV