Euroleague: Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου

Επιστρέφει μετά από 10 χρόνια στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου ο Σβέτισλαβ Πέσιτς
Ο Πέσιτς σε αγώνα της Σερβίας
Ο Πέσιτς σε αγώνα της Σερβίας / EUROKINISSI

Νέα “σελίδα” για την Μπάγερν Μονάχου, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να ανακοινώνεται ως ο νέος προπονητής της ομάδας και να διαδέχεται στον πάγκο της τον Γκόρντον Χέρμπερτ, μετά το κακό ξεκίνημα των “Βαυαρών” στη φετινή Euroleague.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ήταν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου την τετραετία 2012-2016 και κατέκτησε μαζί της το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη Γερμανία, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τους πάγκους της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Σερβίας.

Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει έτσι, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπάγερν, Ντράγκαν Τάρλατς να σχολιάζει σχετικά τα εξής: «Ο Σβέτισλαβ γνωρίζει το Μόναχο, γνωρίζει την Μπάγερν και τα δύο πρωταθλήματα. Μερικοί από εμάς τον γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης, επομένως η περίοδος προσαρμογής του θα είναι σύντομη. Αυτό, εκτός από την τεράστια εμπειρία του, μας δίνει μια καλή αίσθηση για αυτήν την απόφαση».

Ο Πέσιτς αναμένεται πλέον να κάνει ντεμπούτο στη Euroleague ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, στο επόμενο παιχνίδι της γερμανικής ομάδας κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

