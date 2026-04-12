Euroleague: Ο Ταμπελίνι πιθανός διάδοχος του Γκόλεματς στη Dubai BC

Ο πρώην προπονητής της Παρί υποψήφιος για τον πάγκο της Dubai BC
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι φέρεται ως πιθανός αντικαταστάτης του Γιούριτσα Γκόλεματς στον πάγκο της Dubai BC.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Αράλε Βάσιμπεργκ, ο οποίος αναρωτήθηκε στα social media αν ο πρώην προπονητής της Παρί θα επιστρέψει άμεσα στους πάγκους, αναλαμβάνοντας την Dubai BC.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς αποχώρησε από την Dubai BC το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4) και μένει να φανεί ποιος θα είναι ο προπονητής που θα καθοδηγήσει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν στην ABA Liga.

