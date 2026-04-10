Euroleague: Οι αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν το προτελευταίο «βήμα» της regular season

Με τη διεξαγωγή πέντε αναμετρήσεων ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Euroleague, οι οποίες αναμένεται να κρίνουν πολλά στις διάφορες “μάχες” κατάταξης.

Η Ζαλγκίρις θα προσπαθήσει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτιζάν να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει την προσπάθεια, για την είσοδο στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου της Euroleague. Μονόπλευρο βαθμολογικά παιχνίδι, αυτό της Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα, με τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου να ψάχνουν τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην postseason.

Αναμέτρηση με φόντο την πρώτη δεκάδα στο Πριγκιπάτο. Μονακό και Μπαρτσελόνα κοντράρονται, έχοντας και οι δυο ρεκόρ 20-16 και γνωρίζοντας πως μια ήττα μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό άγχος στην Μπολόνια, με την Βίρτους να υποδέχεται την Μπασκόνια. Οι δύο ομάδες δεν διεκδικούν κάτι πέρα από νίκη γοήτρου

Σε άλλο ματς, η Dubai BC συνεχίζει την προσπάθεια για είσοδο στην post season και υποδέχεται την Αναντολού Εφές, που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια τραγική χρονιά στη Euroleague.

Το σημερινό πρόγραμμα

20:30 Μονακό – Μπαρτσελόνα (Novasports 4)

21:00 Dubai BC – Αναντολού Εφές (Novasports 2)

21:30 Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (Novasports 5)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (Novasports Prime)

21:45 Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (Novasports Start)

Αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής

Χαποέλ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 102-84

Παρί-Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 25-12

Βαλένθια 24-13

Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

Φενέρμπαχτσε 23-14

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

Ζάλγκιρις 21-15

Παναθηναϊκός 21-16

Μονακό 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μπαρτσελόνα 20-16

Ντουμπάι 19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

Μπάγερν Μονάχου 17-20

Αρμάνι Μιλάνο 17-20

Παρτίζαν 15-21

Παρί 15-22

Βίρτους Μπολόνια 13-23

Μπασκόνια 12-24

Αναντολού Εφές 11-25

Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12.04.2026, 22:15).

Η επόμενη αγωνιστική (38η)

16.04.2026

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17.04.2026

Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30