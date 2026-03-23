Αθλητικά

Euroleague: Οι διαιτητές που ορίστηκαν στα Dubai BC – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός

Νέα “διαβολοβδομάδα” στη διοργάνωση
Ο διαιτητής, Μεχντί Ντιφαλά (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της νέας “διαβολοβδομάδας” στη Euroleague, με τους Πειραιώτες -όμως- να έχουν μόνο ένα ματς.

Οι δυο “αιώνιοι” αγωνίζονται την Τρίτη (24.03.2026), με το “τριφύλλι” να αντιμετωπίζει την Dubai BC στο Σαράγεβο (20:30) και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια (21:30), για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μια ημέρα πριν, η Euroleague έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς των δυο ελληνικών ομάδων. Ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά, ο Λιθουανός Αρτούρας Σούκις και ο Τσέχος Ρόμπερτ Βικλίκι θα “σφυρίξουν” το Dubai BC – Παναθηναϊκός.

Την ίδια στιγμή, στο Βαλένθια – Ολυμπιακός ορίστηκαν ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, ο Μαυροβούνιος Μίλος Κολιένσιτς και ο Λετονός Κρίσταπς Κονσταντίνοβς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
80
78
75
38
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo