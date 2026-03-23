Euroleague: Οι διαιτητές που ορίστηκαν στα Dubai BC – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός

Εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της νέας “διαβολοβδομάδας” στη Euroleague, με τους Πειραιώτες -όμως- να έχουν μόνο ένα ματς.

Οι δυο “αιώνιοι” αγωνίζονται την Τρίτη (24.03.2026), με το “τριφύλλι” να αντιμετωπίζει την Dubai BC στο Σαράγεβο (20:30) και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια (21:30), για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μια ημέρα πριν, η Euroleague έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς των δυο ελληνικών ομάδων. Ο Γάλλος Μεχντί Ντιφαλά, ο Λιθουανός Αρτούρας Σούκις και ο Τσέχος Ρόμπερτ Βικλίκι θα “σφυρίξουν” το Dubai BC – Παναθηναϊκός.

Την ίδια στιγμή, στο Βαλένθια – Ολυμπιακός ορίστηκαν ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, ο Μαυροβούνιος Μίλος Κολιένσιτς και ο Λετονός Κρίσταπς Κονσταντίνοβς.