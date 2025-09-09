Euroleague: Προς αναβολή η ψηφοφορία της Τετάρτης για το Final Four 2026 – Η επιστολή του Βελιγραδίου που περιπλέκει την κατάσταση

Εξαιρετικά πιθανή είναι η αναβολή της απόφασης της Euroleague για τη διεξαγωγή του Final Four του 2026 σε Αθήνα ή Βελιγράδι.

Η απόφαση για το Final Four της EuroLeague ήταν να παρθεί οριστικά την Τετάρτη (10/9/2025), αλλά κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα συμβεί μετά την επιστολή του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι μέτοχοι της Euroleague θα ψήφιζαν αύριο το πρωί (11:00) για την έδρα του Final Four, ωστόσο η επιστολή του Βελιγραδίου ίσως ανατρέψει τα δεδομένα.

Το Βελιγράδι κατηγορεί την Euroleague ότι μετέφερε ανακριβείς πληροφορίες για τη νέα βελτιωμένη πρότασή του. Mαζί με την επιστολή προώθησε στους μετόχους της λίγκας, τόσο τον φάκελο με τα στοιχεία της πρότασής του, όσο και την εκδοχή που μοίρασε η διοίκηση της EuroLague.

Η Αθήνα και το Βελιγράδι είναι οι δύο διεκδικήτριες, με το ΟΑΚΑ να είναι το φαβορί.