Euroleague: Σπουδαία διπλά για Ζαλγκίρις και Μονακό, άλλαξαν τα δεδομένα στη βαθμολογία

Η Ζαλγκίρις “άλωσε” την έδρα της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-80 στη 19η αγωνιστική της Euroleague, ενώ η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 90-74 μέσα στο Παλαού Μπλαουγκράνα.

Εκμεταλλευόμενη την απουσία του Βασίλιε Μίσιτς, που φάνηκε να μπερδεύει τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η Ζαλγκίρις πήρε μία εντυπωσιακή νίκη στη Euroleague με πρωταγωνιστές του πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος είχε 17 πόντους και 4 ασίστ, με τον Μόουζες Ράιτ να προσθέτει 15 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Το ματς της πρώτης ημέρας της αγωνιστικής έγινε όμως στη Βαρκελώνη, όπου η Μονακό έκανε “πάρτι” κόντρα στην Μπαρτσελόνα και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα, προκαλώντας και τον… εκνευρισμό του Τσάβι Πασκουάλ.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους και 5 ασίστ, έχοντας τους Χέιζ και Μίροτιτς δίπλα του με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα. Το “πάλεψε” ο Μπιρθουέλα για τους Καταλανούς με 25 πόντους.

Τα αποτελέσματα στη 19η αγωνιστική

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις 93-80

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

19:00 Εφές – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η κατάταξη της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6

2. Βαλένθια 13-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Μπαρτσελόνα 12-7

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 12-7

7. Ολυμπιακός 10-7 *

8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8

9. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

10. Ερυθρός Αστέρας 10-8

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Παρτίζαν 6-13

16. Παρί 6-13

17. Μπασκόνια 6-12

18. Αναντολού Εφές 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 8-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε