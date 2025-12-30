Euroleague: Σπουδαία διπλά για Ζαλγκίρις και Μονακό, άλλαξαν τα δεδομένα στη βαθμολογία

Η Ζαλγκίρις “άλωσε” την έδρα της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-80 στη 19η αγωνιστική της Euroleague, ενώ η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 90-74 μέσα στο Παλαού Μπλαουγκράνα.
Εκμεταλλευόμενη την απουσία του Βασίλιε Μίσιτς, που φάνηκε να μπερδεύει τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η Ζαλγκίρις πήρε μία εντυπωσιακή νίκη στη Euroleague με πρωταγωνιστές του πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος είχε 17 πόντους και 4 ασίστ, με τον Μόουζες Ράιτ να προσθέτει 15 πόντους και 3 ριμπάουντ.
Το ματς της πρώτης ημέρας της αγωνιστικής έγινε όμως στη Βαρκελώνη, όπου η Μονακό έκανε “πάρτι” κόντρα στην Μπαρτσελόνα και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα, προκαλώντας και τον… εκνευρισμό του Τσάβι Πασκουάλ.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους και 5 ασίστ, έχοντας τους Χέιζ και Μίροτιτς δίπλα του με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα. Το “πάλεψε” ο Μπιρθουέλα για τους Καταλανούς με 25 πόντους.
Τα αποτελέσματα στη 19η αγωνιστική
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Βιλερμπάν – Παρί 94-89
Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73
Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις 93-80
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026
19:00 Εφές – Ερυθρός Αστέρας
21:00 Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
21:30 Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι
22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η κατάταξη της Euroleague
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
2. Βαλένθια 13-6
3. Παναθηναϊκός 12-6
4. Μπαρτσελόνα 12-7
5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *
6. Μονακό 12-7
7. Ολυμπιακός 10-7 *
8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
9. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
10. Ερυθρός Αστέρας 10-8
11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. Ντουμπάι 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
15. Παρτίζαν 6-13
16. Παρί 6-13
17. Μπασκόνια 6-12
18. Αναντολού Εφές 6-12
19. Μπάγερν Μονάχου 5-13
20. Βιλερμπάν 8-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε