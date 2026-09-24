Euroleague: Σπουδαίο διπλό για Ζαλγκίρις στο Βελιγράδι με Βαλαντσιούνας, νίκη με ανατροπή για Μπαρτσελόνα

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ξεκίνησε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στη νέα σεζόν στην Euroleague, με τους Λιθουανούς να φεύγουν με το διπλό (77-83) από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο Λιθουανός σέντερ πραγματοποίησε ένα δυναμικό ντεμπούτο στην Euroleague, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους (6/9 δίποντα, 1/1 βολή), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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Από τους ηττημένους, ο Κρις Τζόουνς ήταν εκείνος που ξεχώρισε με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με ανατροπή της Εφές με 89-82 στη Βαρκελώνη. Μπορεί οι Ντάριο Σάριτς (17π.) και Μάικ Τζέιμς (22π.) να βρέθηκαν σε μεγάλη μέρα, ωστόσο οι Καταλανοί επέστρεψαν από το -15 και έφτασαν σε μία μεγάλη νίκη.

Κορυφαίοι των μπλαουγκράνα οι Κέβιν Πάντερ και Ντάριο Μπριθουέλα που είχαν από 19 και 20 πόντους αντίστοιχα, ενώ από 10 είχαν Μπαλτσερόφσκι, Ρόμπινσον και Γκίμπσον.

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Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 77-83

Παναθηναϊκός – Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Μπεσίκτας – Βαλένθια 25/9 στις 20:00

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 25/9 στις 20:45

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 25/9 στις 21:45

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα 29/9 στις 19:00

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός 29/9 στις 20:00

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 29/9 στις 20:00

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 29/9 στις 20:45

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 29/9 στις 21:00

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 29/9 στις 21:30

Βαλένθια – Μπασκόνια 29/9 στις 21:30

Παρί – Παρτίζαν 29/9 στις 21:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας 30/9 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 30/9 στις 21:15