Αθλητικά

Η Εθνική ποδοσφαίρου στην κορυφή του Β’ ομίλου του Nations League μετά την πρεμιέρα – Δείτε τη βαθμολογία

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κέρδισε 2-1 τη Σερβία και Γερμανία και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1
Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου
Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου μετά τη νίκη/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε μία σπουδαία νίκη με ανατροπή στο Βελιγράδι και μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του Nations League είναι στην πρώτη θέση του Β’ ομίλου.

Η νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου στην 1η αγωνιστική του Nations League την έφερε στην κορυφή του ομίλου, καθώς Ολλανδία και Γερμανία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, με τον Χάκπο να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τους «οράνιε».

Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (27/09/26, 21:45) και η Ολλανδία θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (27/09/26, 21:45).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

  • Σερβία – Ελλάδα 1-2
  • Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η βαθμολογία του Β’ ομίλου

  1. Ελλάδα 3
  2. Γερμανία 1
  3. Ολλανδία 1
  4. Σερβία 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

  • Σερβία – Ολλανδία 19:00
  • Γερμανία – Ελλάδα 21:45
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