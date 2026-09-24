Η Εθνική ποδοσφαίρου στην κορυφή του Β’ ομίλου του Nations League μετά την πρεμιέρα – Δείτε τη βαθμολογία

Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε μία σπουδαία νίκη με ανατροπή στο Βελιγράδι και μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του Nations League είναι στην πρώτη θέση του Β’ ομίλου.

Η νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου στην 1η αγωνιστική του Nations League την έφερε στην κορυφή του ομίλου, καθώς Ολλανδία και Γερμανία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, με τον Χάκπο να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τους «οράνιε».

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Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (27/09/26, 21:45) και η Ολλανδία θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (27/09/26, 21:45).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η βαθμολογία του Β’ ομίλου

Ελλάδα 3 Γερμανία 1 Ολλανδία 1 Σερβία 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου