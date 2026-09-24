Αθλητικά

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Βάλαμε 106 πόντους, αλλά πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τα λάθη μας»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού μετά το διπλό στην έδρα της Μπασκόνια
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Μπασκόνια - Ολυμπιακός / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 106-89 την Μπασκόνια, στην πρεμιέρα της σεζόν στη Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το διπλό της ομάδας του, αλλά στάθηκε και στα λάθη των παικτών του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη σημασία της νίκης στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague, αλλά δεν απέλειψε και όσα δεν έγιναν όπως θα ήθελε στον Μπασκόνια – Ολυμπιακός.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.

Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

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Αθλητικά
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