Εuroleague: Τα Final Four που έχουν γίνει στην Ελλάδα

Η Euroleague ανακοίνωσε πως το Final Four του 2026 θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ, με την χώρα μας να αναλαμβάνει την διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.

Μάλιστα και το 2007 πάλι το Final Four της Euroleague είχε γίνει στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο (93-91). Εκτός από την διοργάνωση του 2007 και του 2026, στην χώρα μας έχουν διεξαχθεί άλλες δυο φορές τελικές φάσεις.

Η πρώτη χρονικά είχε γίνει το 1993 και το ΣΕΦ, με την Λιμόζ να κερδίζει 59-55 την ιταλική Μπενετόν Τρεβίζο. Επτά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2000 το Final Four έγινε στην Θεσσαλονίκη και το PAOK Sports Arena, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο, κερδίζοντας την Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 73-67.

Υπενθυμίζεται πως το Final Four του 2026 είναι προγραμματισμένο το τριήμερο (22-24 Μαΐου), με την Παρασκευή (22/5) να γίνονται οι ημιτελικοί, ενώ την Κυριακή (24/5) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.