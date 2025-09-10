Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Εuroleague: Τα Final Four που έχουν γίνει στην Ελλάδα

Τρεις φορές στο παρελθόν Final Four της Euroleague έχει γίνει στην χώρα μας
Eurokinissi
Eurokinissi

Η Euroleague ανακοίνωσε πως το Final Four του 2026 θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ, με την χώρα μας να αναλαμβάνει την διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.

Μάλιστα και το 2007 πάλι το Final Four της Euroleague είχε γίνει στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο (93-91). Εκτός από την διοργάνωση του 2007 και του 2026, στην χώρα μας έχουν διεξαχθεί άλλες δυο φορές τελικές φάσεις.

Η πρώτη χρονικά είχε γίνει το 1993 και το ΣΕΦ, με την Λιμόζ να κερδίζει 59-55 την ιταλική Μπενετόν Τρεβίζο. Επτά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2000 το Final Four έγινε στην Θεσσαλονίκη και το PAOK Sports Arena, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο, κερδίζοντας την Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 73-67.

Υπενθυμίζεται πως το Final Four του 2026 είναι προγραμματισμένο το τριήμερο (22-24 Μαΐου), με την Παρασκευή (22/5) να γίνονται οι ημιτελικοί, ενώ την Κυριακή (24/5) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο άλλος Γιάννης Αντετοκούνμπο: Oι επενδύσεις του Greek Freak σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι φιλανθρωπίες και τα ντιλ εκατομμυρίων
Από το sportswear και τις ομάδες μέχρι την τηλεϊατρική, τον χώρο της διασκέδασης και το real estate ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί έναν επιτυχημένο επιχειρηματία
Γιάννης Αντετοκούνμπο 6
Newsit logo
Newsit logo