Euroleague: Τρίτη και Τετάρτη διεξάγεται η 13η αγωνιστική με Παναθηναϊκός – Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

Η Euroleague συνεχίζεται με μονή αγωνιστική για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, καθώς ακολουθεί μικρή διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Mundobasket.

Η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Euroleague θα ανοίξει αύριο Τρίτη, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρτιζάν στο Telecom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ακολουθήσει ένα μικρό κενό μέχρι τις 4-5 Δεκεμβρίου στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται ξανά στην έδρα του με αντίπαλο τη Βαλένθια και τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 19:30

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 21:05

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 21:15

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:30

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:30

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 19:00

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 20:30

Μονακό – Αναντολού Εφές 20:30

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 21:30