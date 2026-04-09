Αθλητικά

Europa League: Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Νότιγχαμ και Πόρτο, «καθάρισαν» την πρόκριση στους «4» Βίλα και Φράιμπουργκ

Μεγάλες νίκες για Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στα προημιτελικά του Europa League
Πόρτο - Νότιγχαμ Φόρεστ
Μονομαχία στο Πόρτο - Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έφυγε με την ισοπαλία με 1-1 από την έδρα της Πόρτο, που είχε τις ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη. Η πρόκριση στους ημιτελικούς του Europa League θα κριθεί στην Αγγλία με την ομάδα του Περέιρα να καλείται να υπερασπιστεί την έδρα της.

Στο Πόρτο όλα έγιναν σε 2′, αφού στο 11′ ο Γκόμες άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, όμως ο Φερνάντες με αυτογκόλ στο 13′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ της αναμέτρησης των προημιτελικών του Europa League.

Η Άστον Βίλα κέρδισε 3-1 στην έδρα της Μπολόνια και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στους «4» της διοργάνωσης. Ο Κόνσα άνοιξε το σκορ στο 44′, ο Γουότκινς «καθάρισε» στο 51′ μετά από ασίστ του Μπουεντία. Ο Ρόου μείωσε σε 2-1 στο 90′, όμως ο Γουότκινς στο 94′ έδωσε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.

Η Φράιμπουργκ πήρε τη νίκη με 3-0 επί της Θέλτα στη Γερμανία. Ο Γκρίφο έκανε το 1-0 στο 10′, ο Μπέστε στο 32′ διπλασίασε τα τέρματα των Γερμανών και ο Γκίντερ στο 78′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ που ουσιαστικά έδωσε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στην ομάδα του.

Το αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών

Τετάρτη 8/4

Μπράγκα-Μπέτις 1-1

Πέμπτη 9/4

Μπολόνια-Άστον Βίλα 1-3

Πόρτο-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Φράιμπουργκ-Θέλτα 3-0

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Πέμπτη 16/4

Θέλτα-Φράιμπουργκ 19:45

Άστον Βίλα-Μπολόνια 22:00

Μπέτις-Μπράγκα 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο 22:00

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
98
70
53
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo