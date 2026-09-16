Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1: Επική ανατροπή με «κανονιά» Γιάρεμτσουκ στην πρεμιέρα του Europa League

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή και νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ υπέγραψαν τη νίκη. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη εμφανίστηκε στο 84′ στο Φάληρο, όταν ο Ουκρανός με τρομερή κεφαλιά νίκησε τον αδιανόητο Αμπράμοβιτς και έδωσε το πρώτο τρίποντο στον Ολυμπιακό στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια, που έδειξε τα δόντια της στις αντεπιθέσεις του πρώτου μέρους.

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Ο «Ορμίγκα» έφερε στα ίσα το ματς στο 43′, σε ένα χρονικό σημείο δηλαδή που έλυσε τα πόδια των Πειραιωτών. Κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Ιμανόλ ήταν ο Ζότα Σίλβα, που μπορεί να έχασε ευκαιρίες, όμως ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και με το πάθος του βοήθησε όσο κανείς άλλος την ομάδα του.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο ματς και πίεζε ψηλά και ασφυκτικά την άμυνα της Γιαγκελόνια. Στο πρώτο καλό του 15λεπτό δεν κατάφερε να βρει ευκαιρία και αυτό το τιμώρησαν οι φιλοξενούμενοι.

Η Γιαγκελόνια προειδοποίησε στο 19′ με τρομερή διπλή ευκαιρία στα καρέ των Πειραιωτών. Ο Πρέλετς μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε δυνατά νικώντας τον Ρέτσο, με την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι και στην επαναφορά τον Ορτέγκα να νικά τον Κονσεϊσάο για να κρατήσει το μηδέν.

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Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στο 21′ έκανε ένα σοβαρότατο λάθος. Έδωσε την μπάλα στους Πολωνούς, οι οποίοι βγήκαν στην αντεπίθεση και με αριστερό πλασέ του Σμιτ έκαναν το 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο πάγωσε για λίγα λεπτά.

Η ομάδα του Ιμανόλ χρειάστηκε λίγα λεπτά για να βρει ξανά το ρυθμό της. Όταν το έκανε φάνηκε ότι το γκολ ερχόταν στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός απειλούσε διαρκώς από εκτελέσεις κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ο Ζότα Σίλβα στο 31′ νικήθηκε από τον Αμπράμοβιτς, όμως έδειξε τον τρόπο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Αμπράμοβιτς έκανε παιδικό λάθος στην άμυνά του, δίνοντας την μπάλα στον Τσικίνιο, ο οποίος αιφνιδιάστηκε και έκανε κάκιστη πάσα στον «Ορμίγκα».

Ο Μεξικανός στράικερ βρέθηκε κοντά στο γκολ στο 43′, όταν με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής ανάγκασε τον τερματοφύλακα των Πολωνών να «πετάξει» για να διώξει σε κόρνερ.

Από το κόρνερ ήρθε η ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Πάλι η εκτέλεση ήταν στο πρώτο δοκάρι. Ο Ζότα Σίλβα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Παναγιώτης Ρέτσος τη δεύτερη με τον αντίπαλο κίπερ να απομακρύνει και τον Αρμάντο Γκονζάλες να σκοράρει στην επαναφορά μέσα στη μικρή περιοχή, για να στείλει τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Ο Ζότα Σίλβα ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος και είχε και την πρώτη ευκαιρία και στην επανάληψη. Ο Φρόιλερ του έβγαλε τρομερή κάθετη πάσα και αυτός σούταρε με δύναμη συρτά από πλάγια θέση για να αναγκάσει τον Πολωνό τερματοφύλακα σε μία ακόμα επέμβαση.

Η πίεση του Ολυμπιακού δεν σταμάτησε σε κανένα σημείο του αγώνα. Οι ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος μειώθηκαν, όμως το γκολ της ανατροπής ήρθε στο 84′ με κεφαλιά «κανονιά» του Γιάρεμτσουκ. Όλα ξεκίνησαν από υπέροχη σέντρα του Φρόιλερ.

Τα συναισθήματα μετά το γκολ του Ουκρανού ήταν έντονα στον πάγκο και στους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς η πίεση ήταν τεράστια και ο Γιάρεμτσουκ έδωσε τη λύση.

Ο Ολυμπιακός είχε και δοκάρι στις καθυστερήσεις, όταν ο Ρέτσος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή δεν κατάφερε να βρει δίχτυα για να δώσει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα.

Το ματς τελείωσε με το σκορ στο 2-1 και τον Ολυμπιακό να παίρνει το πρώτο του τρίποντο στο Europa League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Μπρούνο (46′ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας (82′ Πέντερσεν), Φρόιλερ, Έσε (77′ Πουέρτα), Τσικίνιο (77′ Μπέιλι), Μαρτίνς, Ζότα, Γκονσάλες (62′ Γιάρεμτσουκ).

Γιαγκελόνια: Αμπράμοβιτς, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόλα, Βόιτουτσεκ, Ρόμαντσουκ (46′ Κοζλόβσκι), Κλίνγκε (63′ Φίντελ), Κονσεϊσάο, Σμιτ, Ιμάζ (63′ Σίλα), Πρέλετς (75′ Λοζάνο).