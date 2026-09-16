Αθλητικά

Europa League: Η Μπενφίκα του Παυλίδη «άλωσε» με 2-0 την έδρα της Μίλαν – Τα πρώτα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase

Στην 5η θέση ο Ολυμπιακός μετά τα πρώτα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής
Οι παίκτες της Μπενφίκα
Οι παίκτες της Μπενφίκα πανηγυρίζουν στο Μιλάνο / REUTERS/Daniele Mascolo
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Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στη League Phase του Europa League, με το 2-1 επί της Γιαγκελόνια, αλλά τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, που πέρασε από την έδρα της Μίλαν με 2-0.

Η Μπενφίκα ξεκίνησε το ματς χωρίς τον Έλληνα αρχισκόρερ της, αλλά Λουκεμπάκιο και Καμίνσκι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα της Μίλαν και χάρισαν το διπλό στους Πορτογάλους, για τους οποίους πέρασε ως αλλαγή ο Βαγγέλης Παυλίδης στο 80ο λεπτό του αγώνα για τη League Phase του Europa League.

Σπουδαία νίκη πήρε και η Ομόνοια στην Κύπρο, που “λύγισε” με 1-0 την ισπανική Θέλτα, με τον Μπάλκοβετς να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 88ο λεπτό και να ρίχνει στο… καναβάτσο την ομάδα του Βίγκο.

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4
Ομόνοια – Θέλτα 1-0
Μίλαν – Μπενφίκα 0-2
Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0
Χάποελ Μπερ-Σεβά – Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0
Ολυμπιακός- Γιαγκελόνια 2-1
Άντερλεχτ – Λιόν 1-2
Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0
Σάντερλαντ – Αλκμάαρ 1-0

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ
ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ
Μπεσίκτας – Μαρσέιγ
Σέλτικ – Φερεντσβάρος
Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν
Βικτόρια Πλζεν – Σεν-Σιλουάζ
Γιουβέντους – Ναϊμέχεν
Λίλεστρομ – Τορένσε
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ

Η βαθμολογία στη League Phase

  1. Σπάρτα Πράγας 3 (4-1)
  2. Μπενφίκα 3 (2-0)
  3. Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0)
  4. Λιόν 3 (2-1)
  5. Ολυμπιακός 3 (2-1)
  6. Ομόνοια 3 (1-0)
  7. Σάντερλαντ 3 (1-0)
  8. Στουρμ Γκρατς 1 (0-0)
  9. Ρεν 1 (0-0)
  10. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0)
  11. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0)
  12. Κρίσταλ Πάλας
  13. Μπόρνμουθ
  14. Ρεάλ Σοσιεδάδ
  15. Σάλτσμπουργκ
  16. Βικτόρια Πλζεν
  17. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  18. Μαρσείγ
  19. Χόφενχαϊμ
  20. Γιουβέντους
  21. Ναϊμέχεν
  22. Τορέενσε
  23. Λέφσκι Σόφιας
  24. ΟΦΗ
  25. Λίλεστρομ
  26. Λεχ Πόζναν
  27. Σέλτικ
  28. Μπεσίκτας
  29. Φερεντσβάρος
  30. Γιαγκελόνια 0 (1-2)
  31. Άντερλεχτ 0 (1-2)
  32. Θέλτα 0 (0-1)
  33. Αλκμάαρ 0 (0-1)
  34. Μίλαν 0 (0-2)
  35. Τσέλιε 0 (0-2)
  36. Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4)
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