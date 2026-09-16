Λιγκ Καπ Αγγλίας: Η Μπράιτον απέκλεισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με φοβερή ανατροπή 3-2 και γκολ του Κωστούλα – Νίκες για Άστον Βίλα και Έβερτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας άνοιξε το… δρόμο για μία απίθανη ανατροπή της Μπράιτον μέσα στο Ολντ Τράφορντ, αφού από το 2-0 εναντίον της, έφθασε στο 3-2 υπέρ της και πανηγύρισε μία τρομερή νίκη και την πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λιγκ Καμπ Αγγλίας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε δύο γκολ με Λασέι και Μάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, αλλά με τον Μπάμπη Κωστούλα να μειώνει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Μπράιτον έφερε… τούμπα το ματς στο δεύτερο μέρος και απέκλεισε τους “κόκκινους διαβόλους” από τη συνέχεια του Λιγκ Καπ Αγγλίας, παίρνοντας το “εισιτήριο” για τους “16”.

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Ο Γκρος στο 65′ και ο Ντε Κάιπερ στο 69′ πέτυχαν τα άλλα δύο γκολ των “γλάρων” στο Ολντ Τράφορντ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να γνωρίζει δεύτερη διαδοχική ήττα στην έδρα της, αφού και η Σίτι πέρασε από εκεί στο ντέρμπι της Premier League.

Τα αποτελέσματα στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Ίπσουιτς – Άρσεναλ 2-4

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Λίβερπουλ – Τότεναμ 3-1

Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 2-3

Ρέντινγκ – Μπρέντφορντ 1-2

Πίτερμπρο – Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 στα πέναλτι)

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 2-3

Έβερτον – Γουλβς 1-0

Φλίτγουντ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-0

Κόβεντρι – Άστον Βίλα 1-3